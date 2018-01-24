Чуть более года назад, а точнее 1 января 2017 года, в силу вступил один из самых ожидаемых и обсуждаемых законов за последние несколько лет — 230-ФЗ (о деятельности по взысканию просроченной задолженности). Фактически это событие стало прорывом для рынка, который спустя 10 лет обрел профессионального регулятора в лице Федеральной службы судебных приставов. Именно с этого момента начался новый этап взаимоотношений кредиторов и коллекторских агентств с должниками.

Вначале многие были дезинформированы и полагали, что речь идет о полном запрете взыскателей и все долги прощены. Сейчас это кажется небылицей, но год назад нам по телефону так заявляли многие должники. На наш вопрос, откуда это информация, они отвечали: из местных газет и от соседки Люси. Затем благодаря слаженной работе всего финансового рынка нам удалось донести информацию, что закон как раз наоборот отрегулировал действия профессиональных взыскателей, а долги по мановению волшебной палочки никуда не исчезнут.

И, пожалуй, с этого момента начался диалог между двумя сторонами. Пока он достаточно робкий, со своими особенностями. Но его наличие — уже важный шаг.

Стоит упомянуть, что финансовая грамотность нашего населения по-прежнему оставляет желать лучшего. Около 15% граждан уверены, что по долгам не надо платить. Еще 30% не понимают всех последствий, к которым ведет уклонение от выплаты ранее оформленной ссуды и отказ от общения с кредитором или его представителем.

Но постепенно стало появляться понимание, что коллектор — это не просто представитель кредитора, а полноценный помощник в урегулировании проблем. Взыскатель может донести информацию о программах рефинансирования или реструктуризации части долга. В случае переуступки прав, когда он является вторичным кредитором, разработать и предложить должнику комфортный график платежей, договориться о списании части долга. В последнем случае профессиональные взыскатели подходят к каждому должнику индивидуально, ведь их объединяет общая цель — поскорее начать возвращать денежные средства и помочь должнику справиться со своими долговыми обязательствами, не вогнав его в безысходность.

Мы стали сталкиваться с ситуациями, когда на нас выходит сам должник и просит помочь. Для наглядности приведу пример из практики. По факту стандартная ситуация: несколько долгов, несколько кредиторов и каждый требует погасить задолженность. Совершенно логично, что сделать это без дополнительных заимствований практически невозможно. Но едва ли банк одобрит новый кредит при двух просроченных. Должник загнан в угол.

Однако у нас уже есть успешный опыт в таком вопросе. К нам обращается должник с просьбой помочь, коллекторское агентство договаривается с каждым кредитором об индивидуальном выкупе долга конкретного заемщика. Что мы имеем в результате? Должник не мечется между банками, не зная кому и как платить. Человек получает единственного кредитора, совместно с которым разрабатывает четкий и комфортный график платежей. Кроме того, в будущем есть шанс, что если все обязательства будут выполнены, то у должника появится возможность оформить крупный и необходимый кредит в банке под выгодные проценты. То есть он не только избавится от долговых оков, но и исправит свою кредитную историю.

Однако тут мы опять сталкиваемся с суровой действительностью. Часть должников не особо понимают, зачем им нужна в принципе эта история. Правда, это мнение бытует лишь до тех пор, пока срочно не нужны деньги на покупку автомобиля, квартиры или на оплату образования детей.

Где есть капля дегтя, есть и мед.

С каждым месяцем всё больше и больше должников, которые возобновили платежи с целью исправить свою кредитную историю. Пока, конечно, их мало — не более 2–3% от общего числа. Но они составляют этот позитивный тренд, который будет продолжаться и в 2018 году. Уверен, что в этому году рынок и должники сделают еще один важный шаг навстречу друг другу, и конструктивный цивилизованный диалог продолжится.

Автор — член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

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