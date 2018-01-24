Турция продолжает военную операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии, в кантоне Африн. Формально в ходе этой операции протурецкие вооруженные формирования «Свободной сирийской армии» (ССА) совместно с ВС Турции собираются нейтрализовать боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), отрядов «Сил народной самообороны», курдской партии «Демократический союз» и боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ).

На самом же деле речь идет об очередном противостоянии турок и сирийских курдов, так как никаких боевиков ИГИЛ в Африне нет.

С чего же началось очередное обострение сирийского конфликта?

Произошло оно после того, как США заявили о создании в контролируемых курдами районах Сирии «сил по защите безопасности границ» численностью в 30 тыс. человек, что в Турции было воспринято как угроза национальной безопасности.

Накануне старта операции «Оливковая ветвь» Вашингтон, правда, опроверг эту информацию, а власти самопровозглашенной курдской автономии Северного федеративного региона Роджава отложили на неопределенный срок выборы в законодательный орган этого нового образования. Но всё это для Анкары уже не имело существенного значения.

Представители турецкого руководства заявляют, что «военная операция в Африне не направлена против сирийского государства, не преследует цель нарушить территориальную целостность, суверенитет и политическое единство соседней страны». И утверждается, что армия Турции покинет район Африн после завершения операции «Оливковая ветвь». Однако там останутся протурецкие вооруженные формирования, которые будут пытаться контролировать так называемую 30-километровую зону безопасности.

В начале военной операции артиллерия и военно-воздушные силы Турции нанесли массированные удары по позициям курдов в Африне. Затем началась наземная часть операции. По имеющейся информации, на отдельных направлениях армия продвинулась всего на 5 км. Одна из причин этого — боязнь американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Именно поэтому не работает турецкая штурмовая авиация, а бомбовые удары наносятся с большой высоты неуправляемыми средствами поражения.

Сирийские курды оказывают турецкой армии ожесточенное сопротивление как имеющимися силами, так и за счет вооруженных отрядов, прибывающих с восточного берега реки Евфрат. Более того, власти Северного федеративного региона Роджава объявили о массовой мобилизации на северо-востоке Сирии для обороны Африна от турецкой армии. В таких условиях «Оливковая ветвь» неизбежно затянется во времени и приведет к значительным жертвам, в том числе со стороны мирного населения. Скорее всего, турки постепенно «завязнут» и не смогут достичь поставленных целей. Тогда им и понадобится российское миротворческое содействие в поиске приемлемого для сторон компромисса.

В складывающейся ситуации Россия была вынуждена вывести из Африна своих военных наблюдателей и представителей военной полиции. Помимо этого, Москва выразила озабоченность началом военной операции Турции в Африне и призвала стороны к сдержанности. По этому вопросу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил следующее: «Мы уже давно обращаем внимание на то, что США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории. Вашингтон осуществляет открытые поставки современных вооружений в Сирию. Вашингтон поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов. Это либо непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация». Подобной точки зрения придерживаются и в Минобороны РФ.

США пытаются обосновать поставки вооружений тем, что сирийские курды продолжают борьбу с ИГИЛ. Но это противоречит номенклатуре поставляемых вооружений (в первую очередь вопросы возникают в отношении поставок зенитных и противотанковых ракетных комплексов и бронетанковой техники).

Россия была готова гарантировать Турции и курдам отсутствие взаимной угрозы. Была предложена такая модель: на контролируемых курдами территориях восстанавливается работа органов государственной власти Сирии. Однако под давлением Вашингтона сирийские курды на это не пошли.

В результате возник локальный вооруженный конфликт, который при определенных условиях может распространиться на все территории САР, где проживают курды. Это не может не дестабилизировать ситуацию, а в перспективе грозит подорвать мирный процесс в стране. В частности, уже стало крайне проблематичным участие сирийских курдов в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи.

Таким образом, афринский узел продолжает затягиваться.

Но ведь сирийских курдов сознательно всячески подталкивали к приобретению собственной независимости. Помимо этого, американцы проводили в Сирии политику сдерживания России и Ирана, что в том числе предполагало поставку курдам тяжелых вооружений. Первоначально это осуществлялось под предлогом их борьбы с ИГИЛ. Но зачем это делать сейчас, вновь подводя ситуацию внутри страны к тонкой и хрупкой грани?

Автор — политолог, эксперт по безопасности, заместитель директора Института стран СНГ

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