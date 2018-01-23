Прямой эфир

Московский суд отказался рассматривать иски о замедлении работы iPhone

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тверской суд Москвы отказал в рассмотрении четырех исков к американской компании Apple из-за умышленного замедления работы аккумуляторов для iPhone. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По ее словам, суд отказался рассматривать четыре исковых заявления к ООО «Эппл Рус» из-за содержания в них имущественного требования о безвозмездном устранении недостатка товара, которое может быть оценено, но цена иска с учетом требования не определена. В этой связи суд не имеет возможности определить подсудности заявленных требований, сообщает телеканал «360».

Истцам предложено устранить отмеченные в их исковых заявлениях недостатки до 15 февраля. В том случае, если правки не будут внесены, суд сочтет заявления не поданными и вернет их истцам.

Пресс-секретарь Тверского суда столицы также добавила, что в суд поступило еще три иска, их судьба решится в течение пяти дней.

Ранее портал iz.ru сообщал, что юристы компаний Lex Borealis и NLF Group, представляющие интересы владельцев гаджетов iPhone в России, готовят иски к Apple в связи с намеренным замедлением работы старых моделей смартфона. О своей готовности подать иск к компании Apple пока заявили порядка десяти человек. Ранее в компании Apple признались в намеренном замедлении старых моделей гаджета, пояснив, что делалось это для продления срока их службы и избежания внезапных отключений. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Apple разрешит пользователям отключать замедление iPhone
Первый в РФ иск к Apple из-за замедления работы iPhone подан в суд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017