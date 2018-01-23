Московский суд отказался рассматривать иски о замедлении работы iPhone

Тверской суд Москвы отказал в рассмотрении четырех исков к американской компании Apple из-за умышленного замедления работы аккумуляторов для iPhone. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По ее словам, суд отказался рассматривать четыре исковых заявления к ООО «Эппл Рус» из-за содержания в них имущественного требования о безвозмездном устранении недостатка товара, которое может быть оценено, но цена иска с учетом требования не определена. В этой связи суд не имеет возможности определить подсудности заявленных требований, сообщает телеканал «360».

Истцам предложено устранить отмеченные в их исковых заявлениях недостатки до 15 февраля. В том случае, если правки не будут внесены, суд сочтет заявления не поданными и вернет их истцам.

Пресс-секретарь Тверского суда столицы также добавила, что в суд поступило еще три иска, их судьба решится в течение пяти дней.

Ранее портал iz.ru сообщал, что юристы компаний Lex Borealis и NLF Group, представляющие интересы владельцев гаджетов iPhone в России, готовят иски к Apple в связи с намеренным замедлением работы старых моделей смартфона. О своей готовности подать иск к компании Apple пока заявили порядка десяти человек. Ранее в компании Apple признались в намеренном замедлении старых моделей гаджета, пояснив, что делалось это для продления срока их службы и избежания внезапных отключений.