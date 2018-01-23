Юбилей отпразднует 2-я гвардейская армия в Самаре

Празднование в честь юбилея 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии пройдет в Самаре в эти выходные, сообщила пресс-служба правительства области.

В субботу, 27 января, пройдет празднование в честь 75 лет со дня формирования второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. В этот день для жителей города будет открыт доступ к образцам вооружения и военной техники, которые находятся на вооружении армии, показ пройдет на набережной реки Волга, сообщило НИА «Самара».

Празднование начнется в 10:00. В это время пройдет торжественная церемония возложения цветов к мемориалу героев 2-й армии. После этого в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится собрание по случаю торжества и праздничный концерт для военнослужащих.

В 18:00 на набережной между Красноармейским и Вилоновским спусками состоится салют в качестве подарка горожанам. Фейерверк организуют с помощью 30 холостых залпов из 122-миллиметровых орудий Д-30 и 30 залпов произведут из салютных установок.