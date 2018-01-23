Отопление на четырех улицах отключили в Пензе

Отопление на четырех улицах отключили для устранения повреждений на теплотрассе в Пензе 23 января, сообщила пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Представители местной компании АО «Т плюс Теплосеть Пенза» пояснили, что отключения произошли на улицах Лермонтова, Куйбышева, Чкалова и Красной, сообщает ИА «Пенза-пресс».

На данный момент в зоне отключения находятся две школы, а также 12 многоквартирных домов. Восстановить подачу тепла в жилые и социальные объекты специалисты намерены к 20:00.