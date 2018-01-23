Прямой эфир

Отопление на четырех улицах отключили в Пензе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отопление на четырех улицах отключили для устранения повреждений на теплотрассе в Пензе 23 января, сообщила пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Представители местной компании АО «Т плюс Теплосеть Пенза» пояснили, что отключения произошли на улицах Лермонтова, Куйбышева, Чкалова и Красной, сообщает ИА «Пенза-пресс».

На данный момент в зоне отключения находятся две школы, а также 12 многоквартирных домов. Восстановить подачу тепла в жилые и социальные объекты специалисты намерены к 20:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбой в работе котельной произошел в Славгороде Алтайского края
Более 40 домов и соцобъектов остались без тепла в Новосибирске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017