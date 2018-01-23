Роднянский прокомментировал номинацию фильма Звягинцева на «Оскар»

Продюсер фильма «Нелюбовь» Александр Роднянский прокомментировал порталу iz.ru номинацию фильма Андрея Звягинцева на «Оскар». По его словам, это является подтверждением таланта режиссера.

«Нелюбовь» стала единственным иностранным фильмом, отмеченным призом Каннского кинофестиваля и номинированным на все без исключения главные мировые кинонаграды этого сезона: премию Европейской киноакадемии, «Золотой глобус», премии BAFTA и «Независимый дух» и премию Американской киноакадемии «Оскар». Для меня эти номинации являются ярким подтверждением того, что выдающийся талант режиссера Андрея Звягинцева позволил ему стать частью большого мирового кинематографа», — сказал Роднянский.

Ранее стало известно, что фильм «Нелюбовь» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина рассказывает историю семьи, которая проходит через тяжелый и мучительный развод. Мировая премьера фильма состоялась 18 мая. В России лента вышла в прокат 1 июня.

Помимо фильма Звягинцева на данную награду претендуют фильмы «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «О теле и душе» (Венгрия), «Квадрат» (Швеция).

90-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года. Ее ведущим второй год подряд будет американский комик Джимми Киммел.