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Морская авиация получит роботов-помощников

Беспилотные катера помогут летчикам искать субмарины и спасать потерпевших бедствие
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Самолеты и вертолеты морской авиации получат надводных роботов-помощников. Летающие машины с высоты в несколько километров смогут управлять многофункциональными беспилотными катерами. Дроны помогут самолетам и вертолетам искать субмарины противника, досматривать плавательные средства, обнаруживать мины и помогать терпящим бедствие экипажам. По словам экспертов, внедрение надводных беспилотников радикально увеличивает возможности российской противолодочной авиации.  

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Как рассказали «Известиям» в главкомате Военно-морского флота (ВМФ), принципиальное решение об интеграции беспилотных роботизированных систем уже принято. Сейчас специалисты военного ведомства и промышленности изучают возможность использования безэкипажных катеров совместно с противолодочными самолетами (занимаются поиском и уничтожением субмарин) морской авиации. Уже проведен ряд испытаний. Они подтвердили возможность управлять надводными беспилотниками с борта летательного аппарата.

По данным «Известий», первые испытания связки «самолет — беспилотный катер» были проведены в конце прошлого года на Дальнем Востоке. В ходе эксперимента оператор с борта воздушного судна установил связь с дроном и управлял им.

Сейчас в интересах российского ВМФ разрабатывается несколько вариантов надводных беспилотных аппаратов. Одна из главных задач морских дронов — поиск и осмотр различных плавательных средств. Помимо небольших радиолокационных станций и оптико-электронных систем на борту безэкипажных катеров могут устанавливаться дистанционно-управляемые модули с вооружением. Также эти изделия можно использовать для поиска и спасения терпящих бедствие.

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Другой перспективной разработкой стали противоминные беспилотные катера. Они оснащены гидроакустическими комплексами и другими средствами обнаружения «адских машин». Выявив мины, катера могут сообщить их точные координаты и модель либо самостоятельно их обезвредить.

Также на базе противоминного катера разрабатывается система поиска подводных лодок. Дроны могут выставлять специальные гидроакустические буи. Они «слышат» скрывающиеся на глубине субмарины и передают информацию противолодочным кораблям и самолетам.

Как рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков, интеграция летательных и беспилотных надводных аппаратов радикально повышает возможности российской морской авиации.

— Благодаря безэкипажным катерам серьезно увеличиваются возможности обнаружения целей. Фактически один самолет и 2–3 беспилотных катера заменят несколько полноценных боевых кораблей, — отметил Дмитрий Болтенков. — «Беспилотники» смогут обследовать район, следить за судами и кораблями, искать подводные лодки и т.д. Сейчас для каждой из этих задач требуется выделять отдельные суда и корабли.

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Работы по интеграции беспилотных робототехнических комплексов и противолодочных самолетов ведутся и в военно-морских силах США. Три года назад Пентагон заказал британской компании BAE Systems создание легкого беспилотного летательного аппарата. Он должен базироваться на борту самолета Р-8 Poseidon. Задача беспилотника — поиск подводных лодок. Также американские ВМС планируют оснастить P-8 легкими надводными дронами. Их цель — поиск надводных целей, а также патрулирование заданных районов.

Сегодня в состав морской авиации России входит шесть противолодочных эскадрилий. Они оснащены самолетами Ил-38, Ту-142, а также уникальными «летающими лодками» — амфибиями Бе-12.

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