Женщина продавала интимные услуги своей 15-летней дочери и племянницы

Жительница аргентинского Буэнос-Айреса разместила фотографии своей 15-летней дочери и племянницы на сайте проституток, уверяя клиентов, что обе девушки уже совершеннолетние. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина, которая сама организовывала несовершеннолетним девушкам встречи, установила цену за половой акт в размере 1,5 тыс. аргентинских песо (около 4,5 тыс. рублей).

Сотрудники полиции обнаружили при обыске в квартире аргентинки секс-игрушки, парики, мобильные телефоны и даже младенца, которого родила одна из девочек.

Женщине предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По аргентинским законам ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Подростков изъяли социальные службы, передает BFM.RU.

Портал iz.ru писал ранее, что 23-летняя выпускница религиозной школы из американского штата Калифорния Бейли Гибсон выставила свою девственность на аукцион после того, как разочаровалась в своем женихе и порвала с ним отношения.