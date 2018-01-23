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Клинцевич счел ничтожным срок службы в армии в один год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Зампред Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что решение о службе по призыву сроком в один год подрывает боеспособность армии. Такое мнение сенатор высказал во вторник, 23 января, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, его слова приводит «Интерфакс».

«Служба в Вооруженных силах один год — это ничто, и обеспечить надежные кадры невозможно», — подчеркнул Клинцевич.

По его мнению, решение о сокращении службы по призыву принималось «под влиянием политической конъюнктуры». «С точки зрения государственного подхода это просто навязанная извне, я так считаю, тенденция, связанная только с одним — сделать так, чтобы наша Российская армия была максимально небоеготова», — добавил он.

Срок службы в армии для призывников был сокращен с двух лет до одного года в 2008 году.

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