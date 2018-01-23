Два пассажира пострадали при столкновении автобусов под Петербургом

ДТП с участием двух автобусов произошло на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе. Об инциденте информирует пресс-служба управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области.

«На Санкт-Петербургском проспекте, 29 в Петергофе «ПАЗ» маршрута 401 не справился с управлением и совершил наезд на находившийся на остановке автобус «ЛИАЗ», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

После аварии двум пассажирам стоявшего на остановке автобуса была оказана разовая медицинская помощь.

Ранее в этот же день три человека, в том числе несовершеннолетний, были госпитализированы после столкновения двух автомобилей на трассе «Кола» в Карелии.