Путин рассказал о судебной реформе в РФ

Владимир Путин встретился с сотрудниками Верховного суда РФ. Глава государства поздравил судей с предстоящим 95-летием ведомства и обратил внимание на изменения в судебной системе.

В разработке новелл принимали участие в том числе и сотрудники ВС. В частности, будут созданы окружные апелляционные суды. Они разгрузят работу Верховного суда Российской Федерации и дадут дополнительный шанс на обжалование.

Также глава государства предложил снять с судей хозяйственные функции. Это снизит риски коррупционных преступлений.

Тех, кто провинился, — понижать в классе в качестве дисциплинарного взыскания.

В должности председателя суда можно будет работать не более четырех лет.

Председателя ограничат в назначении других судей, чтобы исключить сговоры.

У помощников судей могут появиться дополнительные обязанности: подготовку проекта решения суда могут доверить как раз ассистентам. По факту из-за загруженности судей уже сейчас это стало обычной практикой.