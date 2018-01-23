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Министр Оренбургской области уволен после видео со стриптизом

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Главные герои видеоролика, опубликованного в соцсетях и ряде СМИ, один из которых похож на министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктора Тонких, уволены со своих постов.

Решение об увольнении Тонких и его трех заместителей принято губернатором области Юрием Бергом.

В клипе мужчина, напоминающий Тонких, и его подчиненные на фоне мешка с надписью «бюджет» пьют пиво, изображают мужской стриптиз и переодеваются в исторических персонажей. Кроме того, персонажи клипа зачитывают указы губернатора о необходимости развивать внутренний туризм и говорят о чудовищах в лесу, сообщает телеканал «360».

«Губернатор области Юрий Берг уволил главу минсельхоза Виктора Петровича Тонких, а также троих его заместителей, которые были в ролике», — сообщает «Газета.ру». Уточняется, что замминистра Морозов будет исполнять обязанности уволенного министра.

Сам губернатор Оренбургской области Юрий Берг заявил, что поведение, проявленное на видео, «недостойно государственного служащего» и «нарушает все моральные нормы», отмечает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева (УИГА). 

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