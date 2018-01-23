Президент Киргизии хочет остановить миграцию с помощью коров

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал, как можно остановить отток населения из страны. Решение проблемы киргизский лидер увидел в коровах.

«Наличие 3–4 коров позволит обеспечивать семью, еще надо обращать внимание на селекцию. Имея четырех коров, можно получать в сутки 60 л молока, а продавая его по 20 сомов (16 рублей), зарабатывать 1200 (более 980 рублей) в день или 36 тыс. сомов (около 30 тыс. рублей) в месяц. Это сопоставимо с доходом мигрантов, таким образом можно остановить миграцию», — цитирует «РИА Новости» Жээнбекова.

Президент рассказал, что, когда был губернатором, «не смог остановить миграцию» и пообещал органам власти помогать в развитии регионов.

По различным данным, от 500 тыс. до 1 млн граждан Киргизии уехали за границу. 80% из них трудятся в России. При этом их переводы на родину составляют треть ВВП Киргизии.

В середине января Госдума России ратифицировала подписанный в июне 2017 года протокол о списании Киргизии остатков ее задолженности перед РФ на сумму $240 млн.