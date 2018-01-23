Директора кадетской школы в Люберцах уволили после массового отравления

Директора кадетской школы в подмосковных Люберцах уволили после массового отравления, нового руководителя выберут в ходе конкурса.

Информацию об этом распространила во вторник, 23 января, начальник управления образования администрации городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

«На сегодняшний день обязанности директора исполняет заместитель директора по безопасности», — цитирует ее «Интерфакс».

В общей сложности с 12 января из кадетской школы были госпитализированы 57 детей и 16 взрослых. В Роспотребнадзоре считают причиной отравления сальмонеллез.

14 января портал iz.ru рассказал, что кадетская школа в Люберцах, 40 учеников которой были госпитализированы с отравлением, была закрыта на дополнительные каникулы.

После ЧП власти Московской области решили провести проверку организации питания во всех школьных и дошкольных учреждениях региона. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.