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Пучдемона «заставили» дважды поцеловать испанский флаг в Дании

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон дважды поцеловал испанский флаг во время своей поездки в Данию.

Информацию об этом распространила газета «Вангуардиа» во вторник, 23 января.

На видео, распространенном изданием, мужчина подошел в кафе к Пучдемону и предложил ему поцеловать испанский флаг, что тот и проделал дважды, заметив, что у него нет проблем с Испанией, сообщает ТАСС.

Мужчина заявил, что Пучдемона на родине ждет тюрьма.

Экс-глава правительства Каталонии бежал в конце октября в Брюссель, чтобы избежать ареста по обвинению в мятеже.

5 декабря верховный суд Испании снял международный ордер на арест Карлеса Пучдемона и четырех министров его кабинета, которых обвиняли в мятеже.

8 января портал iz.ru рассказал, что Пучдемон был готов предстать перед испанским судом в обмен на возвращение должности.

Референдум о независимости в Каталонии прошел 1 октября, на нем 90,18% участников плебисцита поддержали инициативу выхода из состава королевства. Мадрид не признал итоги референдума, а Конституционный суд Испании вынес решение о недействительности резолюции о провозглашении независимости Каталонии.

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