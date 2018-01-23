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Штаб-квартира «Яндекса» эвакуирована в Екатеринбурге

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В Екатеринбурге эвакуирован бизнес-центр, где находится представительство «Яндекса». По данным официального представителя компании Александры Рельевой, в здании сработала сигнализация, что и стало причиной эвакуации.

«Около 15:30 по местному времени (17:30 мск) в здании сработала сигнализация, и всех попросили выйти на улицу», — приводит ее слова ТАСС. Около 300 сотрудников «Яндекса» сразу покинули помещение, при этом около входа в бизнес-центр дежурят «скорая» и пожарные. В региональном главке МЧС отметили, что комментарий спасателей будет позднее.

Ранее сообщалось, что блок с бесплатными фильмами и сериалами появился на «Яндексе».

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