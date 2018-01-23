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Уникальный ледокол поднимут со дна Волги

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Власти Саратовской области вновь вернулись к идее поднять со дна Волги ледокол, затонувший недалеко от Саратова. Как ожидается, операция пройдет в 2021 году. Затем объект отреставрируют и превратят в музей.

По словам министра экономического развития области Юлии Шваковой, это достаточно дорогостоящий проект. После того как будет разработана техническая документация, региональные власти запросят деньги из федерального бюджета. Общая стоимость проекта сейчас устанавливается, передает ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, вопрос о том, что делать с ледоколом «Саратов», остается открытым уже несколько лет. Он лежит на дне Волги с 1969 года.

Ледокол был построен в 1896 году. Он является одним из самых старых сохранившихся в мире и первым появившимся в России. Кроме того, это первый в мире речной ледокол. Судно построили в Англии и привезли в Россию для работы на переправе на Волге.

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