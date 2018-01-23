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Сельских школьников Ненецкого округа будут учить дистанционно

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Проект дистанционного образования для сельских школьников разработали в Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба администрации округа со ссылкой на руководителя департамента образования, культуры и спорта Илью Иванкина.

Назвали проект «Цифровое кольцо НАО». Он предусматривает создание единой информационно-образовательной среды, с помощью которой сельские образовательные учреждения округа смогут общаться с административным центром и друг с другом посредством виде-оконференц-связи, сообщает ИА FlashNord.

По словам Ильи Иванкина, во всех крупных муниципалитетах (около 20 точек) будет установлено оборудование, обеспечивающее видео-конференц-связь. Также общаться смогут школы города и Ненецкий центр развития образования. С помощью данного проекта они смогут организовать уроки для сельских школьников, родительские собрания и переподготовку педагогов.

Также руководитель департамента отметил, что запустить проект можно будет сразу во всех школах. С помощью видео-конференц-связи школьники смогут слушать учителя, а также выполнять задания и проходить промежуточную аттестацию в режиме онлайн. В настоящее время вопрос прорабатывается. Связь планирует обеспечить Ненецкая компания электросвязи.

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