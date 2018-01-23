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Груженый автомобиль замерз на трассе в Новосибирской области

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Замерзающий водитель отказался оставлять груженый автомобиль в Чановском районе Новосибирской области, сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы по области.

Инцидент произошел вчера, 22 января, на трассе Р-254. На пульт спасателей поступило сообщение о том, что водителю грузового автомобиля требуется помощь. Грузовик не может продолжить движение по трассе по причине того, что в фуре из-за холодов замерзла система подачи топлива, сообщило vn.ru.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что в связке двигались два грузовых автомобиля, когда в одном из них замерзла подача топлива. Второй грузовик исправно работал, и водители грелись в нем. Спасательная команда пыталась отогреть замерзший автомобиль четыре часа, но все попытки были напрасны. Температура воздуха при этом составляла –38 градусов.

После безрезультатных попыток «оживить» транспортное средство сотрудники спасательной службы предложили водителям доставить их в город, где они бы согрелись и отдохнули. Водители отклонили предложение по причине того, что не хотели оставлять фуры с грузом прямо на дороге.

Администрация района пришла на помощь дальнобойщикам и отправила на место поломки трактор, для того чтобы перевезти грузовой автомобиль в теплый гараж. Спасатели в это время должны сопроводить водителей, если они будут согласны, в населенный пункт.

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