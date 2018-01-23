Погружение в бездну

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Кто и когда опускался ко дну Марианской впадины
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Фото: Getty Images/Keystone
23 января 1960 года океанографы Жак Пикар и Дон Уолш стали первыми людьми в истории, которые совершили погружение в районе Марианской впадины. Это и другие путешествия ко «дну земли» — в галерее портала iz.ru
Фото: commons.wikimedia.org
Дон Уолш и Жак Пикар в гондоле батискафа «Триест», сконструированного специально для этих целей самим Пикаром
Фото: Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Следующее погружение произошло лишь спустя 25 лет — в 1995 году в район максимальной глубины был спущен японский зонд «Кайко». Людей на нем, впрочем, не было
Фото: Woods Hole Oceanographic Institute
В мае 2009 года на дно Марианской впадины погрузился автоматический подводный аппарат «Нерей» — он снял видео на глубине почти 11 тыс. м и взял пробы грунта со дна
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Mark Thiessen
Третьим человеком в истории, решившимся на такое погружение, стал режиссер Джеймс Кэмерон — его погружение состоялось в 2012 году, спустя более 50 лет после Уолша и Пикара
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Mark Thiessen
Одноместный аппарат Джеймса Кэмерона «Дипси челленджер», оборудованный 3D-камерами для съемки
Фото: Global Look Press/ZUMA/Liu Shiping
В 2017 году ко дну Марианской впадины устремился китайский батискаф «Цзяолун»
Фото: Global Look Press/Xinhua
Ранее тот же батискаф погружался ко дну Марианской впадины в 2012 году. Тогда он снял некоторых из обитателей морских глубин
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