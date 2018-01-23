Рязанский суд оштрафовал хирурга по факту неоказания помощи ребенку

Хирург Клепиковской ЦРБ оштрафован на 10 тыс. рублей за то, что не оказал помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии малолетнему ребенку. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении врача было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, после того, как о ситуации с пострадавшим ребенком рассказали в передаче одного из федеральных каналов, сообщает РИА «7 новостей».

По информации следствия, авария произошла на дороге между селами Малиновка и Рябиновка в Клепиковском района Рязанской области 25 июня 2016 года. На место происшествия выехала бригада скорой помощи, среди которых был дежурный хирург. Несмотря на то что в аварии пострадала девочка 2016 года рождения, медик не организовал проведение ей лечебно-диагностических мероприятий, а также не отправил в больницу. Отпустил с родственниками домой.

В результате его действий не удалось точно определить характер повреждений, а также своевременно оказать медицинскую помощь. На следующий день девочка была доставлена в больницу на скорой помощи. Свою вину медик признал и возместил пострадавшей ущерб. В связи с назначением судебного штрафа уголовное дело в отношении него было прекращено.