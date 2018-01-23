СК проводит проверку по факту смерти младенца в больнице Твери

Следственные органы Твери выясняют причины смерти грудного ребенка в одной из городских больниц. Мальчика 2017 года рождения доставили на скорой помощи из дома. Ребенок скончался в реанимации.

Как сообщают «Тверские ведомости», для выяснения причин смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В середине января портал iz.ru сообщал о том, что в роддоме Великого Новгорода скончались четверо новорожденных. Проводится доследственная проверка.

В середине декабря 2017 года сообщалось о смерти в Ульяновске двухмесячного младенца. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».