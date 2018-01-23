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Орловский суд обязал ликвидировать стихийную свалку

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Ликвидировать стихийную свалку обязал Орловский районный суд, удовлетворив исковые требования Орловского природоохранного межрайонного прокурора, областной департамент и администрацию Неполодского сельского поселения.

Иск в Орловский районный суд прокуратура подала после проведенной проверки по обращению одного из жителей деревни Нижняя Лужна. В ходе проверки сотрудниками ведомства было установлено, что департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области и администрация Неполодского сельского поселения нарушают федеральное законодательство по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, сообщает InfoOrel.

Прокуратурой было выявлено, что сельском поселении отсутствуют в необходимом количестве контейнеры для сбора отходов, а также не оборудованы контейнерные площадки. Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд, чтобы обязать власти установить контейнерные площадки, организовать регулярный вывоз отходов и ликвидировать стихийную свалку. В настоящее время все требования были выполнены.

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