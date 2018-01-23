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У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2

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13-метровые волны обрушились на побережье острова Кадьяк на Аляске. Ранее у южного побережья было зафиксировано землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 8,2.

Эпицентр природного явления располагался в 278 км к юго-востоку от Кадьяка. На Аляске была объявлена эвакуация. На море уже зафиксированы десятиметровые волны, есть вероятность, что цунами может достичь побережья Гавайев.

Российские специалисты заверили, что Сахалину природный катаклизм не угрожает.

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