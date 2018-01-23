Сотрудники полиции проводят операцию «Улица» в Тульской области

Правоохранительные органы проводят профилактическую операцию под названием «Улица» в Тульской области, сообщила пресс-служба Управления МВД по области.

Правоохранительные органы Тульской области проводят рейды в рамках профилактической операции «Улица», заключающейся в предотвращении преступлений, совершаемых на улицах области.

Особое внимание уделено улицам столицы области и крупным районным центрам, по причине наибольшего количества проживающих, сообщило ИА «Тульские новости».

Патрульные службы усилены в местах, имеющих наибольшую статистику по совершению преступных деяний.

Как отметили в правоохранительных органах, подобные мероприятия организуются не первый раз и проводятся регулярно. Профилактика является действенной, она помогает обеспечивать порядок и безопасность в области.