Прямой эфир

Сотрудники полиции проводят операцию «Улица» в Тульской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы проводят профилактическую операцию под названием «Улица» в Тульской области, сообщила пресс-служба Управления МВД по области.

Правоохранительные органы Тульской области проводят рейды в рамках профилактической операции «Улица», заключающейся в предотвращении преступлений, совершаемых на улицах области.

Особое внимание уделено улицам столицы области и крупным районным центрам, по причине наибольшего количества проживающих, сообщило ИА «Тульские новости».

Патрульные службы усилены в местах, имеющих наибольшую статистику по совершению преступных деяний.

Как отметили в правоохранительных органах, подобные мероприятия организуются не первый раз и проводятся регулярно. Профилактика является действенной, она помогает обеспечивать порядок и безопасность в области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Тульской области призывают не опасаться эпидемии менингита
Более 50 млн рублей выделят на ремонт усадьбы в Тульской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017