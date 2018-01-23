Решение о строительстве ж/д дороги вдоль «Тавриды» примут в феврале

Вопрос строительства железной дороги вдоль будущей федеральной трассы «Таврида» в Крыму будет рассмотрен в середине февраля 2018 года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, пока идут обсуждения. Проект Керчь–Симферополь он назвал перспективным и сообщил, что сейчас идет разработка необходимых действий. Частный инвестор предложил концепцию, ее уже обсудили в Минтрансе РФ, а окончательное решение примут до 15 февраля, сообщает ИА «Крыминформ».

Также глава Республики Крым отметил, что у проекта на данный момент нет экономического обоснования. Все выводы можно будет сделать только после получения сумм всех расчетов. Делать предварительные выводы Сергей Аксенов не пожелал и решил дождаться окончания работы группы, занимающейся проектом железной дороги.