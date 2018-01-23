Прямой эфир

Решение о строительстве ж/д дороги вдоль «Тавриды» примут в феврале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос строительства железной дороги вдоль будущей федеральной трассы «Таврида» в Крыму будет рассмотрен в середине февраля 2018 года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, пока идут обсуждения. Проект Керчь–Симферополь он назвал перспективным и сообщил, что сейчас идет разработка необходимых действий. Частный инвестор предложил концепцию, ее уже обсудили в Минтрансе РФ, а окончательное решение примут до 15 февраля, сообщает ИА «Крыминформ».

Также глава Республики Крым отметил, что у проекта на данный момент нет экономического обоснования. Все выводы можно будет сделать только после получения сумм всех расчетов. Делать предварительные выводы Сергей Аксенов не пожелал и решил дождаться окончания работы группы, занимающейся проектом железной дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Раскопки на месте трассы «Таврида» завершатся к концу февраля
Высадка деревьев у трассы «Таврида» обойдется в 220 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017