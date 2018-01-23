Глава Минкомсвязи рассказал о взаимопонимании с операторами по «пакету Яровой»

Государство и операторы связи достигли полного взаимопонимания по деталям «пакета Яровой» в части хранения трафика.

Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров во вторник, 23 января.

«Государство и операторы пошли на большое количество взаимных компромиссов, для того чтобы это не было проблемой», — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, пакет антитеррористических законов, названный в честь одного из его создателей, депутата Госдумы Ирины Яровой, и подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до шести месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Кроме того, это касается фото-, видео- и звуковых файлов. По запросу спецслужб они должны быть предоставлены.

20 января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил о возможной отсрочке введения «пакета Яровой» на несколько месяцев. Это даст операторам связи возможность полностью выполнить требования закона.