СК назвал возможную причину пожара под Омском с пятью погибшими детьми

Следователи назвали возможную причину пожара в двухэтажном доме под Омском, в котором погибли пятеро детей. Об этом сообщает сайт СКР.

По версии следствия, 12-литровый газовый баллон, который взорвался в доме, был заправлен с нарушением установленных правил безопасности. В этой связи был задержан 39-летний оператор автогазозаправочной станции, который занимался заправкой баллона. В настоящее время с задержанным работают следователи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении него было возбуждено второе уголовное дело по статье «Выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц», сообщает РИА «Омск-информ». Кроме того, следователи провели обыски и выемку документации на автогазозаправочной станции. Проводится допрос собственника и сотрудников заправки.

Трагедия произошла накануне, 22 января, в селе Седельниково Омской области в 12:50 по местному времени (9:50 по московскому). Загорелся частный жилой дом, который принадлежал благополучной семье с семью приемными детьми. Пятеро из них — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат и девочки 11 и 18 лет — погибли. 49-летняя приемная мать детей выжила, но получила серьезные ожоги и в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. 56-летний глава семейства и двое приемных детей, которые находились в момент ЧП на учебе, не пострадали. Сейчас дети находятся у родственников опекунов, им оказывается психологическая помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности двум или более лицам».

Возможной причиной пожара следователи назвали взрыв газовоздушной смеси. На месте случившегося работает следственная группа, сообщает телеканал «360». Назначена пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти детей.