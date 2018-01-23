Прямой эфир

СК назвал возможную причину пожара под Омском с пятью погибшими детьми

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи назвали возможную причину пожара в двухэтажном доме под Омском, в котором погибли пятеро детей. Об этом сообщает сайт СКР.

По версии следствия, 12-литровый газовый баллон, который взорвался в доме, был заправлен с нарушением установленных правил безопасности. В этой связи был задержан 39-летний оператор автогазозаправочной станции, который занимался заправкой баллона. В настоящее время с задержанным работают следователи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении него было возбуждено второе уголовное дело по статье «Выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц», сообщает РИА «Омск-информ». Кроме того, следователи провели обыски и выемку документации на автогазозаправочной станции. Проводится допрос собственника и сотрудников заправки.

Трагедия произошла накануне, 22 января, в селе Седельниково Омской области в 12:50 по местному времени (9:50 по московскому). Загорелся частный жилой дом, который принадлежал благополучной семье с семью приемными детьми. Пятеро из них — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат и девочки 11 и 18 лет — погибли. 49-летняя приемная мать детей выжила, но получила серьезные ожоги и в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. 56-летний глава семейства и двое приемных детей, которые находились в момент ЧП на учебе, не пострадали. Сейчас дети находятся у родственников опекунов, им оказывается психологическая помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности двум или более лицам».

Возможной причиной пожара следователи назвали взрыв газовоздушной смеси. На месте случившегося работает следственная группа, сообщает телеканал «360». Назначена пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Омской области
Трое детей погибли при пожаре в Иркутской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017