Китайские рабочие построили железнодорожную развязку за ночь

В течение одной ночи полторы тысячи рабочих построили железнодорожную развязку для нового вокзала Наньлун в городе Лунъянь на юге Китая. Рабочие были разделены на семь бригад и одновременно выполняли несколько видов работ. Строительство шло девять часов, за это время строители соединили три ветки полотна с новой линией. На месте работали 23 единицы спецтехники, сообщает телеканал «360». Ход работ был снят на видео, ролик опубликован на сервисе видеохостинга YouTube.

Новая развязка полностью пригодна к работе: вдоль нее установили семафоры и средства мониторинга движения поездов.

Ранее во вторник стало известно, что Китай организовал «прослушку» американских подлодок в Тихом океане.