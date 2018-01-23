Хабаровские охотоведы снегоходами отгоняют тигра от села Сита

Пока не принято решение об отлове тигра, который терроризирует жителей села Сита в районе имени Лазо в Хабаровском крае. Для того чтобы отогнать хищника от населенного пункта, охотоведы используют снегоходы.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» представитель регионального министерства природы Юрий Колпак, в окрестностях села сейчас работает группа специалистов. Они пытаются отогнать тигра вглубь тайги, преследуя его на снегоходах.

Между тем, по словам председателя Ситинского сельского поселения Евгения Лупина, сегодня утром жители домов на окраине вновь видели свежие тигриные следы. Однако собак хищник в этот раз воровать не стал. До этого тигр наследил на автобусной остановке, чем вызвал серьезное беспокойство сельчан, поскольку эта дорога — единственная, ведущая в административный центр.

По предварительным данным, тигру около пяти лет и он не людоед. Местным жителям рекомендовано спрятать своих собак, чтобы тигр, не получив легкую добычу, ушел сам.

Агентство напоминает, что в декабре тигра пытались отогнать от сел Князе-Волконское и Благодатное в пригороде Хабаровска. Для этого тоже использовались снегоходы. Однако через некоторое время хищник вернулся к людям и продолжил охотиться на собак.

Сейчас тигр не заходит в эти населенные пункты. Охотоведы не исключают, что в данном случае речь идет о тигрице, которой уже дали кличку «Невеста без места». Самка пыталась поселиться на Хехцире, но оттуда ее прогнала местная тигрица Карма.