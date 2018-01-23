Прямой эфир

Хабаровские охотоведы снегоходами отгоняют тигра от села Сита

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пока не принято решение об отлове тигра, который терроризирует жителей села Сита в районе имени Лазо в Хабаровском крае. Для того чтобы отогнать хищника от населенного пункта, охотоведы используют снегоходы.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» представитель регионального министерства природы Юрий Колпак, в окрестностях села сейчас работает группа специалистов. Они пытаются отогнать тигра вглубь тайги, преследуя его на снегоходах.

Между тем, по словам председателя Ситинского сельского поселения Евгения Лупина, сегодня утром жители домов на окраине вновь видели свежие тигриные следы. Однако собак хищник в этот раз воровать не стал. До этого тигр наследил на автобусной остановке, чем вызвал серьезное беспокойство сельчан, поскольку эта дорога — единственная, ведущая в административный центр.

По предварительным данным, тигру около пяти лет и он не людоед. Местным жителям рекомендовано спрятать своих собак, чтобы тигр, не получив легкую добычу, ушел сам.

Агентство напоминает, что в декабре тигра пытались отогнать от сел Князе-Волконское и Благодатное в пригороде Хабаровска. Для этого тоже использовались снегоходы. Однако через некоторое время хищник вернулся к людям и продолжил охотиться на собак.

Сейчас тигр не заходит в эти населенные пункты. Охотоведы не исключают, что в данном случае речь идет о тигрице, которой уже дали кличку «Невеста без места». Самка пыталась поселиться на Хехцире, но оттуда ее прогнала местная тигрица Карма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Netflix отсняли в Приморье амурских тигров для сериала
Камеры засняли повседневную жизнь тигрицы с детенышами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017