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Боксеры из Великих Лук отправились на первенство СЗФО

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Юные боксеры из Великих Лук Псковской области примут участие в первенстве Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юниоров в Новодвинске Архангельской области.

Юноши и девушки из Великих Лук под руководством тренера сборной города Юрия Федорова отправились на соревнования 22 января вечером. Соревнования пройдут в Архангельской области с 23 по 28 января, сообщает «Псковская лента новостей».

По приезде молодых спортсменов ожидает процедура взвешивания и жеребьевки. Сообщается, что основные бои должны пройти с 24 по 27 января, а 28 января за звание призеров первенства сразятся финалисты.

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