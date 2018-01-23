Боксеры из Великих Лук отправились на первенство СЗФО

Юные боксеры из Великих Лук Псковской области примут участие в первенстве Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юниоров в Новодвинске Архангельской области.

Юноши и девушки из Великих Лук под руководством тренера сборной города Юрия Федорова отправились на соревнования 22 января вечером. Соревнования пройдут в Архангельской области с 23 по 28 января, сообщает «Псковская лента новостей».

По приезде молодых спортсменов ожидает процедура взвешивания и жеребьевки. Сообщается, что основные бои должны пройти с 24 по 27 января, а 28 января за звание призеров первенства сразятся финалисты.