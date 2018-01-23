Китай разработает два пилотируемых батискафа для погружения на 11 км

Китайские конструкторы к 2020 году разработают два пилотируемых батискафа для погружения на глубину до 11 км. Об этом пишет агентство Xinhua со ссылкой на генсека Китайской ассоциации по исследованию и освоению минеральных ресурсов океана Лю Фэна.

По его словам, за основу разработки будет взят уже сконструированный необитаемый подводный аппарат на дистанционном управлении, который также способен погружаться на глубину 11 км. После проведения испытаний батискафы будут введены в эксплуатацию.

Кроме того, конструкторы планируют создать четыре высокотехнологичных устройства для глубоководной разведки и подводные планеры, способные погружаться на глубину от 1 до 4,5 км. Устройства смогут вести мониторинг обширных глубоководных участков.

В 2012 году Китай завершил испытания подводного пилотируемого аппарата «Цзиньлун» в Марианской впадине. Его максимальная глубина погружения составляет более 7 км. Официальный ввод «Цзиньлуна» в эксплуатацию запланирован на июнь.

В июне «Известия» писали, что АО «Лопастные гидравлические машины» (ЛГМ) создало плунжерный балластно-креново-дифферентный насос «СКАТ-1100», который позволит российским глубоководным аппаратам погружаться на глубину 11 тыс. км.