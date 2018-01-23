Власти Якутии направят почти 99 млн рублей на развитие отраслей Севера

В бюджете Якутии на этот год предусмотрено 98,6 млн рублей на реализацию программы «Развитие традиционных отраслей Севера».

По словам главы республиканского государственного комитета Арктики Прокопия Николаева, в 2017 году впервые за последние 20 лет на Покровскую звероферму завезли 230 голов молодняка серебристо-черной лисы. Работа по усовершенствованию условий содержания животных в хозяйстве продолжается.

Как уточняет ИА SakhaNews, комитет заключил соглашение с администрацией Нерюнгринского района и МУП «Золотинка» о предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию объектов в звероводческом хозяйстве в селе Иенгра.

Кроме того, власти Якутии решили значительно увеличить финансирование производства по заготовке и переработке кожевенно-мехового сырья и пушнины. Планируется, что в год будет заготавливаться 60 тыс. шкур.

Ресурсное обеспечение программ, которые курирует государственный комитет Арктики, в этом году составит более 1 млн рублей.