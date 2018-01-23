Прямой эфир

Будущее армии и флота обсудят в Москве более 200 генералов и офицеров

0
Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Будущее армии и флота обсудят в Москве во время двухдневного сбора более 200 генералов и офицеров Вооруженных сил России.

Информацию об этом распространило Минобороны РФ во вторник, 23 января.

«В ходе сбора руководящий состав ВС РФ рассмотрит основные направления деятельности органов военного управления, сформирует единые взгляды на организацию их работы», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом будет учитываться опыт применения новых автоматизированных систем управления и боевых действий в Сирии.

Оперативно-мобилизационный сбор проходит в Военной академии Генштаба под руководством начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Открывая встречу, он отметил, что армия и флот России быстрыми темпами «наращивают боевую мощь».

16 января председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд выразил обеспокоенность модернизацией Вооруженных сил РФ.

По его словам, «нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский генерал испугался принимать военную технику из Крыма
Британцы подвергли сомнению слова генерала о «враждебной России»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017