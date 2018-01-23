Будущее армии и флота обсудят в Москве более 200 генералов и офицеров

Будущее армии и флота обсудят в Москве во время двухдневного сбора более 200 генералов и офицеров Вооруженных сил России.

Информацию об этом распространило Минобороны РФ во вторник, 23 января.

«В ходе сбора руководящий состав ВС РФ рассмотрит основные направления деятельности органов военного управления, сформирует единые взгляды на организацию их работы», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом будет учитываться опыт применения новых автоматизированных систем управления и боевых действий в Сирии.

Оперативно-мобилизационный сбор проходит в Военной академии Генштаба под руководством начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Открывая встречу, он отметил, что армия и флот России быстрыми темпами «наращивают боевую мощь».

16 января председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд выразил обеспокоенность модернизацией Вооруженных сил РФ.

По его словам, «нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие».