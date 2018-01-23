Благовещенцы жалуются на работу общественного транспорта в морозы

Жители Благовещенска жалуются на плохую работу общественного транспорта в дни, когда температура воздуха отпускается ниже –40 градусов. Некоторые утверждают, что в городе случился настоящий транспортный коллапс.

Так, одна из жительниц Благовещенска написала в Instagram губернатора Амурской области Александра Козлова о том, что ее 10-летний ребенок накануне прождал автобуса около 30 минут. В диспетчерской же ей сказали, что такая ситуация по всем городским маршрутам из-за холодов.

Как объяснили КП в городском отделе по организации транспортного обслуживания населения, вероятная причина задержки рейсов — замерзание двигателей, поскольку у некоторых перевозчиков нет теплых боксов для парковки транспорта и им приходится оставлять автобусы на улице. Утром машины не заводятся.

Между тем холодный циклон не спешит покидать Амурскую область. Ресурс asn24.ru сообщает, что ситуация усугубляется еще и сильным ветром, который при порывах может усиливаться до 10 м/с. В управлении по делам ГО и ЧС советуют в ближайшие дни сократить пребывание на морозе и не выходить на улицу без необходимости.