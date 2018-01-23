Носящая хиджаб модель L'Oreal уволилась из-за своих антиизраильских твитов

Британская модель и первая женщина в хиджабе, рекламирующая средства для волос, Амена Кхан объявила о своем уходе из компании L'Oreal из-за антиизраильских сообщений, которые она опубликовала в Twitter в 2014 году. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

«Я глубоко сожалею о содержании сообщений в Twitter, написанных мной в 2014 году, и искренне извиняюсь за причиненный ими ущерб. <...> С глубоким сожалением я решила прекратить участие в кампании продвижения [косметики L'Oreal]», –– написала Кхан.

Как сообщила израильская газета The Jerusalem Post, в 2014 году модель в своих постах называла Израиль «незаконным злым государством», в котором живут «убийцы детей». Позже Кхан сообщения удалила.

В компании L'Oreal поддержали уход модели.

«Мы ценим, что Амена извинилась за содержание этих твитов и за причиненный ими вред. L'Oreal стремится к терпимости и уважению ко всем людям. Мы согласны с ее решением выйти из кампании», –– заявил представитель L'Oreal.

Компания L'Oreal привлекала бьюти-блогера Амену Кхан к рекламе средств по уходу за волосами, после чего девушка стала первой женщиной в хиджабе, продвигающей косметику для волос.

В декабре портал iz.ru сообщал, что компания Nike выпустила в продажу первый спортивный хиджаб Pro Hijab. На разработку модели ушло около года, в ней принимали участие фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.