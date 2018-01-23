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Сбой в работе котельной произошел в Славгороде Алтайского края

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Сбой в работе одного из котлов, в результате чего температура теплоносителя на котельной № 10 снизилась, произошел в Славгороде 23 января. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в котельной произошел порыв подводящего трубопровода. На данный момент теплоснабжение работает от котлов № 1 и № 3. Спасатели уверяют, что угрозы размораживания системы теплоснабжения в городе нет, сообщает altapress.ru.

Ремонт подводящего трубопровода котла № 2 закончили еще в 9:00. К середине дня специалисты планировали починить котел, а затем восстановить его нормативный температурный режим. Для восстановления котла были задействованы 34 человека и девять единиц специальной техники.

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