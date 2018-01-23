Фура с трубами для Восточного замерзла на трассе в Кузбассе

Автомобиль, который перевозил трубы для космодрома Восточный, замерз на участке федеральной трассы Новосибирск–Иркутск в Кузбассе.

Дизельное топливо не выдержало сибирских морозов и замерзло в топливном баке автомобиля, в результате чего водитель несколько часов просидел в холодной машине, пока на дальнобойщика не обратили внимание патрулировавшие трассу сотрудники ГИБДД, сообщает Asn24.ru со ссылкой на сайт «Комсомольской правды в Кемерово».

Инспекторы помогли водителю вызвать спасателей и отогрели в салоне полицейского автомобиля. Двигатель сотрудникам регионального МЧС удалось отогреть с помощью тепловой пушки, после чего дальнобойщик смог продолжить путь.