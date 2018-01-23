В Петербурге жильцы устроили заплыв на лодке в подвале дома

Жильцы многоквартирного дома в Петербурге устроили заплыв в подвале. Так они хотят привлечь внимание к своим коммунальным проблемам.

Вода начала прибывать после того, как пять лет назад подвал купил частник. У владельца «бассейна» на помещение под домом большие планы. Коммунальные службы аварию устранять не торопятся. Но интернет-регата в подвале помогла — коммунальщики откачали воду.

Жильцы опасаются, что потоп повторится. Так что готовы снова провести подвальную регату.