Роскомнадзор за 2017 год пресек незаконную продажу 106 тыс. SIM-карт

Роскомнадзор совместно с сотрудниками МВД в течение 2017 года пресек незаконную продажу 106,5 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи. Об этом во вторник, 23 января, сообщается на сайте ведомства.

Регулятор отмечает, что этот результат в 3,5 раза превышает показатели 2016 года. Больше всего незаконно распространяемых «симок» принадлежали «Вымпелкому» (60,6 тыс.). Затем следуют «МегаФон» (19,5 тыс.), МТС (15,4 тыс.) и «Т2 Мобайл» (8,7 тыс.).

Большая часть мероприятий по пресечению нелегальной деятельности прошла на территориях Центрального (295), Приволжского (271) и Сибирского (235) федеральных округов. По их итогам были составлены 1,1 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

«Большее количество нарушений связано с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Отмечается, что для более эффективного предотвращения подобных правонарушений в федеральный закон «О связи» были внесены поправки, которые вступят в силу с июня 2018 года. Они, в частности, предусматривают получение услуг мобильной связи только теми абонентами, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в автоматизированную систему расчетов.