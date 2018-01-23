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Более 42 км выделенных полос введут в Москве в ближайшие два года

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Более 42 км выделенных полос для общественного транспорта введут в Москве в эксплуатацию в ближайшие два года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службу московского департамента транспорта.

«В ближайшие два года в Москве запланирована организация новых выделенных полос общей протяженностью более 42 км», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ввод новых «выделенок» позволит сократить интервалы движения наземного транспорта и поехать быстрее 198-м маршрутам. После запуска новых полос в столице будут функционировать более 329 км дорог с приоритетным движением общественного транспорта и такси.

В настоящее время в Москве работают 43 выделенные полосы. Их общая протяженность составляет более 287 км. В прошлом году из них было запущено 37,8 км.

«Выделенки» уменьшают количество ДТП с участием общественного транспорта на 15–25% и увеличивают скорость движения троллейбусов и автобусов на 15%. Выделенными полосами могут также пользоваться автомобили экстренных служб и такси, напоминает телеканал «360».

Самая протяженная выделенная полоса появится на маршруте Минская улица – Ломоносовский проспект – Нахимовский проспект – Коломенский проезд – улица Новинки (16,1 км).

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