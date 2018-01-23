Девушки пытались украсть одежду из торгового центра в Ульяновске, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел 20 января в одном из торговых центров города. В один из магазинов ТЦ под видом покупательниц зашли две девушки, сообщило 1ul.ru.

При попытке покинуть магазин они были задержаны сотрудниками охраны предприятия из-за подозрения в том, что женщины хотят вынести из магазина вещи.

Сотрудники охраны оказались правы, женщины действительно пытались вынести из магазина одежду, не оплатив ее, — часть они надели на себя, часть убрали в личные сумки.

Охрана магазина вызвала полицию и задержала двух злоумышленниц до их приезда. Правоохранительными органами проводится проверка по факту произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возможности заведения уголовного дела в отношении подозреваемых.