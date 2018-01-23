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Специалисты оперативно устранили поломку котла на ТЭЦ Биробиджана

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Специалисты завершили ремонт котла на ТЭЦ Биробиджана. Им удалось устранить свищ на поверхности водяного экономайзера. Теперь работники приступили к растопке котла.

Как поясняет ИА EAOMedia, новую неисправность на одном из действующих котлов станции обнаружили сегодня утром. Для устранения свища котел был остановлен. Устранить дефект удалось в кратчайшие сроки.

Отмечается, что из-за поломки температурный фон в квартирах биробиджанцев от нормы не отклонялся, несмотря на мороз на улице. Ситуация продолжает оставаться на контроле руководства АО «Дальневосточная генерирующая компания» и губернатора ЕАО.

Между тем сегодня в школах большинства районов ЕАО отменили занятия из-за холодов. До четверга температура будет понижаться днем до –29 градусов, а ночью — до –38 градусов.

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