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Горячим супом и печеньем кормят в мороз бездомных во Владивостоке

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Во Владивостоке волонтеры помогают бездомным не замерзнуть в мороз. В день, объявленный самым холодным днем недели, благотворительные организации кормили нуждающихся, собравшихся у железнодорожного вокзала. Им предлагали борщ с фасолью, хлебом, печенье и компот.

Как сообщает ИА PrimaMedia, волонтеры приготовили еду у себя дома. Продукты они обычно покупают на денежные пожертвования, часто их приносят жители города.

Накануне жители поселка Чугуевка Приморского края запустили акцию «SOS. Мороз». Автолюбителям предложили безвозмездно подвозить местных детей до школ. Для того чтобы показать готовность к участию в акции, водители могут наклеить на свое авто лист с названием акции или привязать яркую ленту.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в некоторых районах Приморья ночью температура опускается до -40 градусов.

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