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Вузы Владивостока отправят студентов на стажировку в глубинку

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Студентов высших учебных заведений Владивостока будут оправлять на стажировку в глубинку. Решение об этом было принято на встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с руководителями краевых вузов. Кроме того, администрациям учебных заведений поручено наладить взаимодействие с потенциальными работодателями будущих специалистов.

По словам главы региона, во время поездок по муниципалитетам он часто слышит, что там не хватает врачей, учителей и специалистов в сельхозотрасли. Студенты из районов тоже не заинтересованы после обучения возвращаться домой. Кроме того, существует проблема нежелания работодателей создавать конкурентные условия для молодых людей.

В связи с этим, как сообщает ИА PrimaMedia, руководителям приморских вузов было предложено организовать централизованные выезды студентов в районы.

Кстати, в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) уже заявили, что начинают принимать практику у студентов по новым правилам: стажироваться во Владивостоке можно будет только по уважительной причине.

Агентство напоминает, что на пленарном заседании ВЭФ-2017 президент Владимир Путин обозначил рост потребности в квалифицированных кадрах в связи с повышением инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. Он поручил профильным ведомствам и Минвостокразвития разработать программу по образованию и поддержке молодежи на рынке труда.

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