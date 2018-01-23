Прямой эфир
Сюжет:

Ночь на вторник стала самой холодной в столице с начала зимы

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ночь на вторник, 23 января, стала самый холодной в Москве с начала зимы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Метеостанция на ВДНХ зафиксировала –12,4 градуса мороза минувшей ночью. В отдельных районах Подмосковья в ночь на вторник столбики термометра показывали около –20 градусов. Как сообщает НСН, днем 23 января в столице ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит –7–9 градусов. По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 24 января, ожидается мороз до –14 градусов, а в Московской области — до –17 градусов, сообщает телеканал «360».

Ранее температурный минимум этой зимы был обновлен в ночь на понедельник, 22 января, когда температура воздуха в Москве составила 11,2 градуса мороза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морозы до 12 градусов с небольшим снегом ждут Подмосковье во вторник
МЧС ввело особые меры безопасности в регионах с аномальными морозами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017