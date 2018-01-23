Ночь на вторник стала самой холодной в столице с начала зимы

Ночь на вторник, 23 января, стала самый холодной в Москве с начала зимы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Метеостанция на ВДНХ зафиксировала –12,4 градуса мороза минувшей ночью. В отдельных районах Подмосковья в ночь на вторник столбики термометра показывали около –20 градусов. Как сообщает НСН, днем 23 января в столице ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит –7–9 градусов. По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 24 января, ожидается мороз до –14 градусов, а в Московской области — до –17 градусов, сообщает телеканал «360».

Ранее температурный минимум этой зимы был обновлен в ночь на понедельник, 22 января, когда температура воздуха в Москве составила 11,2 градуса мороза.