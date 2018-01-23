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Музыканту Нилу Даймонду диагностировали болезнь Паркинсона

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Фото: TASS/Zuma/Callahan
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Известный американский музыкант Нил Даймонд завершает концертную деятельность. Артист принял такое решение из‐за диагноза, который ему поставили врачи — болезнь Паркинсона. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте певца.

Даймонд заявил о прекращении концертов на гастролях, которые были посвящены пятидесятилетию его музыкальной карьеры. Медики рекомендовали ему отменить запланированные на март концерты в Новой Зеландии и Австралии.

«Для меня было честью петь для моих слушателей последние 50 лет», — написал Нил Даймонд.

Исполнитель воспринял вынужденный уход со сцены с разочарованием. При этом пока он не намерен останавливать запись композиций в студии.

Даймонду исполняется 77 лет 24 января. За время своей музыкальной карьеры музыкант выпустил более 30 студийных альбомов, сообщает телеканал «360».

Одной из известнейших песен Даймонда стал трек Girl, You’ll Be a Woman Soon, который исполнила группа Urge Overkill в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Он является и автором песни I’m a Believer, ставшей хитом после кавера, который сделала на композицию рок-группа The Monkees.

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