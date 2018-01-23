Прямой эфир

Ленинский проспект и парк Горького свяжет пешеходная зона

0
Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичный парк Горького и Ленинский проспект свяжет новая пешеходная зона. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Благоустройство новой пешеходной зоны начнется уже в 2018 году. По его завершении попасть в один из самых популярных столичных парков можно будет прямо со стороны Ленинского проспекта через сквозной проход между зданиями МИСиСа и ГКБ № 1 имени Пирогова. На проходе планируется оборудовать лестницу, установить скамейки и перголы, сообщает телеканал «360».

Сайт мэрии отмечает, что новая пешеходная зона получит вид прогулочного бульвара с клумбами, кустарниками и деревьями. Там же оборудуют смотровую площадку с видом на парк Горького. Там же откроется площадка для проведения временных выставок и размещения арт-объектов музея современного искусства «Гараж».

Отмечается, что идею о благоустройстве пешеходной зоны между Ленинским проспектом и парком Горького впервые озвучили в начале 30-х годов ХХ века, и она даже появилась в проектах планировки парка, однако в то время она не нашла воплощения в жизнь.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что в ноябре 2017 года в парке Горького открылся стереокаток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский зоопарк в Татьянин день будет бесплатным для студентов
Более 1,2 тыс. катков с натуральным льдом залили в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017