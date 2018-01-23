Ленинский проспект и парк Горького свяжет пешеходная зона

Столичный парк Горького и Ленинский проспект свяжет новая пешеходная зона. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Благоустройство новой пешеходной зоны начнется уже в 2018 году. По его завершении попасть в один из самых популярных столичных парков можно будет прямо со стороны Ленинского проспекта через сквозной проход между зданиями МИСиСа и ГКБ № 1 имени Пирогова. На проходе планируется оборудовать лестницу, установить скамейки и перголы, сообщает телеканал «360».

Сайт мэрии отмечает, что новая пешеходная зона получит вид прогулочного бульвара с клумбами, кустарниками и деревьями. Там же оборудуют смотровую площадку с видом на парк Горького. Там же откроется площадка для проведения временных выставок и размещения арт-объектов музея современного искусства «Гараж».

Отмечается, что идею о благоустройстве пешеходной зоны между Ленинским проспектом и парком Горького впервые озвучили в начале 30-х годов ХХ века, и она даже появилась в проектах планировки парка, однако в то время она не нашла воплощения в жизнь.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что в ноябре 2017 года в парке Горького открылся стереокаток.