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Рогозин раскрыл Западу место поиска «слабых сторон» РФ

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление главы британского генштаба Николаса Картера о том, что для противостояния России Запад должен изучить ее слабые стороны.

«Ищите наши «слабые стороны» в Лондоне, они уже давно перебрались к вам», — написал он на своей страничке в соцсети Facebook.

При этом вице-премьер не пояснил, что конкретно имеет в виду.

22 ноября Картер заявил, что вооруженные силы Британии значительно отстают от российской армии и этот разрыв только увеличивается. По его мнению, серьезную угрозу представляют крылатые ракеты «Калибр», которые успешно применялись в Сирии.

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