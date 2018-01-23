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1,5 тыс. человек эвакуированы в Лондоне из-за утечки газа

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Утечка газа стала причиной эвакуации полутора тыс. человек из отеля и ночного клуба в центре Лондона. Представитель пожарной службы рассказал, что произошла «серьезная утечка газа». По данным «Газета.ру», закрыт железнодорожный вокзал Чаринг-кросс. «Пассажирам рекомендуется найти альтернативные пути проезда, отель Стрэнд также закрыт», — говорится в сообщении.

Власти призвали жителей Лондона и гостей столицы избегать района, где произошла утечка газа, территория оцеплена полицейскими.

Ранее стало известно, что полиция Лондона задержала пьяного пилота за несколько минут до взлета.

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